"Результатами удовлетворены". На Ставке говорили о применении ВСУ высокоточного оружия
4 августа на "напряженной" трехчасовой ставке верховного главнокомандующего речь шла, среди прочего, о применении Силами обороны высокоточного оружия против российских захватчиков. Результатами "удовлетворены", сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, военно-политическое руководство провело "анализ применения высокоточного оружия".
"Сейчас не время озвучивания деталей. Но результатами удовлетворены", – сказал он.
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О развитии военно-промышленного комплекса докладывал глава Минстратегпрома Александр Камышин. По словам президента, идет "максимальное упрощение" процедур для оборонных предприятий, "чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами".
По фронту традиционно докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и военачальники Александр Сырский и Александр Тарнавский.
Речь шла и о зерновом коридоре. "Понимаем ответственность перед миром, привлекаем максимальное количество государств региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", – отметил Зеленский.
В этой части были доклады вице-премьера Александра Кубракова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, командующего ВМС Алексея Неижпапы и разведок.
- Утром 4 августа 2023 года прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ: СБУ вместе с ВМС провели операцию с аквадронами в Цемесской бухте: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net.
- Позднее появилось видео подбитого корабля.
- За неделю до этого, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.
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