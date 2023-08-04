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"Результатами удовлетворены". На Ставке говорили о применении ВСУ высокоточного оружия

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 14:12
Володимир Зеленський (скриншот)

4 августа на "напряженной" трехчасовой ставке верховного главнокомандующего речь шла, среди прочего, о применении Силами обороны высокоточного оружия против российских захватчиков. Результатами "удовлетворены", сообщил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, военно-политическое руководство провело "анализ применения высокоточного оружия".

"Сейчас не время озвучивания деталей. Но результатами удовлетворены", – сказал он.

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О развитии военно-промышленного комплекса докладывал глава Минстратегпрома Александр Камышин. По словам президента, идет "максимальное упрощение" процедур для оборонных предприятий, "чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами".

По фронту традиционно докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и военачальники Александр Сырский и Александр Тарнавский.

Речь шла и о зерновом коридоре. "Понимаем ответственность перед миром, привлекаем максимальное количество государств региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", – отметил Зеленский.

В этой части были доклады вице-премьера Александра Кубракова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, командующего ВМС Алексея Неижпапы и разведок.

Євген Пилипенко
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