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РФ перекинула бойових дельфінів на захід Криму для боротьби з Силами оборони – фото

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 19:41
РФ перекинула бойових дельфінів на захід Криму для боротьби з Силами оборони – фото - Фото
Дельфін (Фото: ЕРА, MORTEN STRICKER)

Видання Naval News, яке спеціалізується на військово-морській тематиці, пише, що Росія перекинула групи бойових дельфінів з тимчасово окупованого Севастополя у західну частину Криму, аби таким чином, ймовірно, захиститися від українських спецпризначенців.

Супутникові знімки, які проаналізував OSINT-дослідник видання, відомий у соцмережах під нікнеймом HI Sutton, свідчать про те, що загони бойових дельфінів з'явилися на військово-морській базі в селищі Новоозерне в північно-західній частині Криму.

Аналітики вважають, що в такий спосіб російські окупанти хочуть захиститися від українських спецпризначенців, які вже провели кілька успішних операцій із висадкою на західне узбережжя півострова.

Бойові дельфіни вважаються ефективною зброєю проти військових водолазів, пише Naval News. Ссавці здатні виявити водолаза та позначити його для військових або навіть завдати людині смертельного удару.

За припущенням видання, ВМФ РФ може залучити дельфінів для захисту кораблів від водолазів-мінерів і боротьби з водолазами-розвідниками. Також тварини можуть патрулювати узбережжя, додає Naval News. 

Фото: Naval News

Про те, що Севастопольську бухту охороняють бойові дресовані дельфіни, ще у квітні 2022 року повідомили американські газети та Naval News із посиланням на супутникові знімки, проаналізовані американською некомерційною організацією US Naval Institute (USNI). Організація виявила на знімках два загони для дельфінів, вони були розміщені в бухті у лютому 2023 року.

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Мілана Головань
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