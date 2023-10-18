РФ перебросила боевых дельфинов на запад Крыма для борьбы с Силами обороны – фото

Издание Naval News, специализирующееся на военно-морской тематике, пишет, что Россия перебросила группы боевых дельфинов из временно оккупированного Севастополя в западную часть Крыма, чтобы таким образом, вероятно, защититься от украинских спецназовцев.

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Спутниковые снимки, проанализированные OSINT-исследователем издания, известным в соцсетях под никнеймом HI Sutton, свидетельствуют о том, что отряды боевых дельфинов появились на военно-морской базе в поселке Новоозерное в северо-западной части Крыма.

Аналитики считают, что таким образом российские оккупанты хотят защититься от украинских спецназовцев, которые провели уже несколько успешных операций с высадкой на западное побережье полуострова.

Боевые дельфины считаются эффективным оружием против военных водолазов, пишет Naval News. Млекопитающие способны обнаружить водолаза и либо обозначить его для военных, либо даже нанести человеку смертельный удар.

По предположению издания, ВМФ РФ может привлечь дельфинов для защиты кораблей от водолазов-минеров и борьбы с водолазами-разведчиками. Также животные могут патрулировать побережье, добавляет Naval News.

О том, что Севастопольскую бухту охраняют боевые дрессированные дельфины, еще в апреле 2022 сообщили американские газеты и Naval News со ссылкой на спутниковые снимки, проанализированные американской некоммерческой организацией US Naval Institute (USNI). Организация обнаружила на снимках два отряда для дельфинов, они были размещены в бухте в феврале 2023 года.

В результате ночной атаки 13 сентября 2023 года на судоремонтном заводе в Севастополе был сильно поврежден большой десантный корабль и уничтожена подлодка оккупантов.

14 сентября Украина нанесла удар по двум патрульным кораблям РФ в Черном море, корвет "Сергей Котов" получил повреждение.

22 сентября в Севастополе ракетами был разбит штаб ЧФ РФ: много видео.

В ночь на 13 октября экспериментальные "Морские малыши" СБУ атаковали носителя крылатых ракет корабль "Буян" и большой патрульный корабль "Павел Державин" российского флота.

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