Росія атакувала дронами Київську область: після падіння уламків виникла пожежа – фото

Унаслідок ворожої атаки вибиті вікна та пошкоджені стіни чотириповерхової будівлі, а також двох складських будівель, розташованих поряд

Фото: ДСНС

У ніч проти 21 грудня Росія атакувала ударними безпілотниками Київську область. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на цивільному підприємстві, заявив очільник ОВА Руслан Кравченко.

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За його словами, загорівся один зі складів підприємства. Станом на 01:00 ночі пожежу площею у 1500 метрів повністю загасили.

Унаслідок ворожої атаки вибиті вікна та пошкоджені стіни чотириповерхової будівлі, а також двох складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено вісім автомобілів.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 34 з 35 "шахедів".

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. У ніч на 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.

У ніч проти 18 грудня окупанти знову атакували "шахедами" – всі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.

Були пуски й у ніч проти 19 грудня.

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