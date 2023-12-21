Росія атакувала дронами Київську область: після падіння уламків виникла пожежа – фото
Фото: ДСНС

У ніч проти 21 грудня Росія атакувала ударними безпілотниками Київську область. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на цивільному підприємстві, заявив очільник ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, загорівся один зі складів підприємства. Станом на 01:00 ночі пожежу площею у 1500 метрів повністю загасили.

Унаслідок ворожої атаки вибиті вікна та пошкоджені стіни чотириповерхової будівлі, а також двох складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено вісім автомобілів.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 34 з 35 "шахедів".

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
  • Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. У ніч на 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.
  • У ніч проти 18 грудня окупанти знову атакували "шахедами" – всі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.
  • Були пуски й у ніч проти 19 грудня.

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