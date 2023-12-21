Россия атаковала дронами Киевскую область: после падения обломков возник пожар – фото

В результате вражеской атаки выбиты окна и повреждены стены четырехэтажного здания, а также двух складских зданий, расположенных рядом

Фото: ГСЧС

В ночь на 21 декабря Россия атаковала ударными беспилотниками Киевскую область. В результате падения обломков возник пожар на гражданском предприятии, заявил глава ОВА Руслан Кравченко.

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По его словам, загорелся один из складов предприятия. По состоянию на 01:00 ночи пожар площадью в 1500 метров полностью потушили.

В результате вражеской атаки выбиты окна и повреждены стены четырехэтажного здания, а также двух складских зданий, расположенных рядом. Повреждены восемь автомобилей.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 34 из 35 "шахедов".

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

В ночь на 18 декабря оккупанты снова атаковали "шахедами" – все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Были пуски и в ночь на 19 декабря.

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