Росія завдала серії ударів авіабомбами по Купʼянську: пошкоджено понад 80 будинків – фото
Обстріл (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

В ніч на 11 червня росіяни скинули авіаційні бомби на житлові квартали у Куп’янську Харківської області. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Близько 3:30 російські війська скинули авіаційні бомби на мирну інфраструктуру.

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За попередніми даними, Росія застосувала надпотужні керовані авіабомби ФАБ-500 та ФАБ-1500 з УМПК (уніфікованим модулем планування і корекції).

Унаслідок атаки пошкоджено понад 80 житлових будинків, дитячий садок, станцію та авто швидкої допомоги. Обійшлося без жертв.

Обстріл (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)
Обстріл (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстріл (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)Обстріл (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

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