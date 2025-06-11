Росія завдала серії ударів авіабомбами по Купʼянську: пошкоджено понад 80 будинків – фото

Обстріл (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

В ніч на 11 червня росіяни скинули авіаційні бомби на житлові квартали у Куп’янську Харківської області. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Близько 3:30 російські війська скинули авіаційні бомби на мирну інфраструктуру.

За попередніми даними, Росія застосувала надпотужні керовані авіабомби ФАБ-500 та ФАБ-1500 з УМПК (уніфікованим модулем планування і корекції).

Унаслідок атаки пошкоджено понад 80 житлових будинків, дитячий садок, станцію та авто швидкої допомоги. Обійшлося без жертв.

Обстріл (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

21 травня Росія вдарила керованою авіабомбою по житловому будинку у селищі Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Одна людина загинула.

25 травня російські війська вдарили по місту Купʼянськ Харківської області двома фугасними авіабомбами, внаслідок чого у місті загинули дві жінки та ще троє людей зазнали поранень.

10 червня російські військові скинули на Куп’янськ Харківської області 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу. Внаслідок атаки загинув 70-річний чоловік.