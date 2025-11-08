Росіяни комбіновано вдарили по Україні ракетами та безпілотниками
З вечора 7 і в ніч на 8 листопада росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, застосувавши дрони та ракети повітряного, наземного й морського базування. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом військові виявили й супроводили наступні ворожі цілі:
→ 458 ударних БпЛА (близько 300 були Shahed, решта – "Гербера" й інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел й Приморсько-Ахтарськ у Росії та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму;
→ 25 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 з Курської, Воронезької й Ростовської областей;
→ 10 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської та Воронезької областей;
→ сім аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Тамбовської області;
→ три крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Загалом окупанти застосували 32 "балістики".
Основними напрямками удару окупантів стали Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина. До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
Попередньо, станом на 10:00, протиповітряна оборона збила або подавила 406 з 458 безпілотників й дев'ять з 45 ракет різних типів.
Зараз зафіксовано влучання 26 ракет і 52 дронів у 25 місцях й падіння уламків у чотирьох локаціях в різних областях. Також військові уточнюють інформацію про падіння або влучання ще 10 російських ракет.
- У Дніпрі російський дрон влучив по багатоповерхівці – є загиблі та постраждалі, серед поранених діти. Також через атаку зайнялись пожежі у Києві.
- Окупанти знову вдарили по енергоінфраструктурі. Зокрема, знеструмлено Кременчук й Горішні Плавні у Полтавській області. У регіоні є постраждалий.
- Нафтогаз повідомив про чергову масовану атаку по його газовій інфраструктурі.
- Низка поїздів суттєво затримується через пошкодження залізничної інфраструктури на Полтавщині.
- У Харкові припинено рух метро й електротранспорту – "підземка" працює як укриття.
