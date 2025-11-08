Россияне комбинированно ударили по Украине ракетами и беспилотниками

Защитникам удалось противодействовать 406 из 458 дронов и девяти из 45 ракет

Запуск ракеты "Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

С вечера 7 и в ночь на 8 ноября россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив дроны и ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общем военные обнаружили и сопроводили следующие вражеские цели:

→ 458 ударных БпЛА (около 300 были Shahed, остальные - "Гербера" и других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск в России и Гвардейского во временно оккупированном Крыму;

→ 25 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Курской, Воронежской и Ростовской областей;

→ 10 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской и Воронежской областей;

→ семь аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области;

→ три крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

В общем оккупанты применили 32 "баллистики".

Читайте также Где смотреть графики отключения света - подборка приложений

Основными направлениями удара оккупантов стали Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина. К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Предварительно, по состоянию на 10:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 406 из 458 беспилотников и девять из 45 ракет различных типов.

Сейчас зафиксировано попадание 26 ракет и 52 дронов в 25 местах и падение обломков в четырех локациях в разных областях. Также военные уточняют информацию о падении или попадании еще 10 российских ракет.