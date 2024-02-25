Росіяни знову розстріляли щонайменше сімох українських полонених – омбудсман

За даними омбудсмана Лубінця, воєнний злочин, ймовірно, трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські окупанти вчергове розстріляли, ймовірно, сімох українських військових, які здавалися в полон у Бахмутському районі. Також він опублікував відео 18+.

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За даними Лубінця, воєнний злочин, ймовірно, трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі.

"На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли", – повідомив омбудсман.

Також він заявив, що точна кількість страчених росіянами українців не відома, ймовірно їх було щонайменше сім.

"Це військовослужбовці СОУ. Такий розстріл – це воєнний злочин! Наразі нам також відомо, з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців", – наголосив він.

Лубінець зазначив, що цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.

27 грудня 2023 року в соцмережах з'явилися кадри, на яких російські загарбники поставили трьох українських бійців на коліна і розстріляли з відстані в кілька метрів. Це сталося на південному напрямку, поблизу Роботиного Запорізької області.

9 лютого 2024-го прокуратура повідомила, що окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом.

16 лютого, коли українське командування ухвалило рішення відійти з укріпрайону "Зеніт", росіяни оприлюднили в соцмережах відео із загиблими українськими військовими на даному опорному пункті – тіла були звалені у воду.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

20 лютого у соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти нібито розстрілюють українських військовополонених на південному напрямку. Офіс генпрокурора заявив про початок розслідування.

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