Россияне снова расстреляли по меньшей мере семерых украинских пленных – омбудсмен

По данным омбудсмана Лубинца, военное преступление, вероятно, произошло 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские оккупанты в очередной раз расстреляли, вероятно, семь украинских военных, которые сдавались в плен в Бахмутском районе. Также он опубликовал видео 18+.

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По данным Лубинца, военное преступление, вероятно, случилось 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе.

"На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли", – сообщил омбудсмен.

Также он заявил, что точное количество казненных россиянами украинцев не известно, вероятно их было не менее семи.

"Это военнослужащие СОУ. Такой расстрел – это военное преступление! Сейчас нам также известно, из какой воинской части российской армии военные, которые беспощадно казнили украинцев", – подчеркнул он.

Лубинец отметил, что этот случай необходимо зафиксировать как очередное нарушение Россией норм международного гуманитарного права.

27 декабря 2023 года в соцсетях появились кадры, на которых российские захватчики поставили трех украинских бойцов на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров. Это произошло на южном направлении, вблизи Работино Запорожской области.

9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.

16 февраля, когда украинское командование приняло решение отойти из укрепрайона "Зенит", россияне обнародовали в соцсетях видео с погибшими украинскими военными на данном опорном пункте – тела были свалены в воду.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

20 февраля в соцсетях распространили видео, на котором российские оккупанты якобы расстреливают украинских военнопленных на южном направлении. Офис генпрокурора заявил о начале расследования.

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