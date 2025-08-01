Розвідка розкрила дані командира бригади, яка запускає "шахеди" по Україні – фото

ГУР (Фото: Офіс президента)

Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало особисті дані командира бригади Збройних сил держави-агресорки, яка запускає "шахеди" по Україні.

Йдеться про підполковника Руслана Нєгруба, командира окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокації – місто Коренівськ, Краснодарський край).

За даними ГУР, ця бригада здійснює запуски "шахедів" по території України. Ними агресор завдає ударів по цивільній і гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення.

У розвідці з’ясували, що Нєгруб народився 4 січня 1983 року. Паспорт: серія 9002 №447425, виданий 17 квітня 2003 року в Моздоку (Північна Осетія-Аланія). Випускник Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища.

У воєнній розвідці додали, що дружину окупанта звати Надія (8 березня 1981 року). Подружжя виховує 20-річного сина. Адреса реєстрації/проживання сім’ї: Ставропольський край, місто Будьонновськ, мікрорайон Сєвєрний, будинок №1, квартира 76.

Фото: ГУР