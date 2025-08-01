Разведка раскрыла данные командира бригады, которая запускает "шахеды" по Украине – фото

ГУР (Фото: Офис президента)

Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало личные данные командира бригады Вооруженных сил государства-агрессора, которая запускает "шахеды" по Украине.

Речь идет о подполковнике Руслане Негрубе, командире отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокации – город Кореневск, Краснодарский край).

По данным ГУР, эта бригада осуществляет запуски "шахедов" по территории Украины. Ими агрессор наносит удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население.

В разведке выяснили, что Негруб родился 4 января 1983 года. Паспорт: серия 9002 №447425, выдан 17 апреля 2003 года в Моздоке (Северная Осетия-Алания). Выпускник Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища.

В военной разведке добавили, что жену оккупанта зовут Надежда (8 марта 1981 года). Супруги воспитывают 20-летнего сына. Адрес регистрации/проживания семьи: Ставропольский край, город Буденновск, микрорайон Северный, дом №1, квартира 76.

Фото: ГУР