Разведка раскрыла данные командира бригады, которая запускает "шахеды" по Украине – фото
Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало личные данные командира бригады Вооруженных сил государства-агрессора, которая запускает "шахеды" по Украине.
Речь идет о подполковнике Руслане Негрубе, командире отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокации – город Кореневск, Краснодарский край).
По данным ГУР, эта бригада осуществляет запуски "шахедов" по территории Украины. Ими агрессор наносит удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население.
В разведке выяснили, что Негруб родился 4 января 1983 года. Паспорт: серия 9002 №447425, выдан 17 апреля 2003 года в Моздоке (Северная Осетия-Алания). Выпускник Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища.
В военной разведке добавили, что жену оккупанта зовут Надежда (8 марта 1981 года). Супруги воспитывают 20-летнего сына. Адрес регистрации/проживания семьи: Ставропольский край, город Буденновск, микрорайон Северный, дом №1, квартира 76.
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