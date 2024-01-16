Секретар комітету Ради з оборони: Не можна розміщувати за кордоном секретні дані — це катастрофа

Костенко заявив, що системи бойового управління під час війни мають бути розміщені в Україні

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко виступив проти законопроєкту від Міноборони, який пропонує розміщувати військові IT-системи на серверах країн НАТО. Про це він написав у Facebook.

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За його словами, не можна розміщувати секретну та абсолютно секретну інформацію на закордонних серверах.

Він зазначив, що особливо це не можна робити із системами бойового управління під час війни.

"Це приклад "простих рішень", які можуть призвести до катастрофічних наслідків, виправити які буде неможливо. У такому вигляді його не можна ухвалювати", – заявив Костенко.

У Міноборони раніше наголосили, що законопроєкт надає відомству можливість посилювати кіберзахист та право розміщувати свої IT-системи у військових хмарних сховищах НАТО.

Ініціатива передбачає вдосконалення реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, зокрема, щодо взаємодії між реєстрами — це запровадить можливість створення та використання цифрового військово-облікового документа.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом. Були питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар Комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання до уряду. Потім уряд відкликав його.

У той же день міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.

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