Секретарь комитета Рады по обороне: Нельзя размещать за границей секреты, это катастрофа
Секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко выступил против законопроекта от Минобороны, который предлагает размещать военные IT-системы на серверах стран НАТО. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, нельзя размещать секретную и совершенно секретную информацию на заграничных серверах.
Он отметил, что особенно это нельзя делать с системами боевого управления во время войны.
"Это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, исправить которые будет невозможно. В таком виде его нельзя принимать", — заявил Костенко.
В Минобороны ранее подчеркнули, что законопроект предоставляет ведомству возможность усиливать киберзащиту и право размещать свои IT-системы в военных облачных хранилищах НАТО.
Инициатива предусматривает совершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части взаимодействия между реестрами — это внедрит возможность создания и использования цифрового воинско-учетного документа.
- 25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
- 4 января комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал работу над законопроектом. Были вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.
- 11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку в правительство. Затем правительство отозвало его.
- В тот же день министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом "всех предложений".
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