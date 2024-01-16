Мобилизация. ВР рассмотрит законопроект, который поможет создать электронный военный билет

Военный билет (Фото: Одесский ТЦК)

Верховная Рада 16 января будет рассматривать законопроект, который будет способствовать цифровизации Сил обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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По словам чиновников, реализация положений документа будет способствовать быстрому сбору военных данных, а также переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

Законопроект предоставляет Минобороны возможность усиливать киберзащиту и право размещать свои IT-системы в военных облачных хранилищах НАТО.

Благодаря этому будут освобождены системы противовоздушной обороны, которые защищают дата-центры от ракетных ударов — их применят для прикрытия объектов военной и критической инфраструктуры.

Также будет ускорен и расширен доступ Сил обороны к разведданным союзников, ускорится разработка новых боевых систем и электронных сервисов, усилится защита данных от кибератак россиян.

Инициатива предусматривает совершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части взаимодействия между реестрами — это внедрит возможность создания и использования цифрового воинско-учетного документа.

Закон создаст реестр военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной службы транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военным.

Будет создан портал электронных услуг для военных и военнообязанных, статус участника боевых действий можно будет получить онлайн.

В МО отметили, что поддерживают законопроект вместе с Генеральным штабом, и выразили надежду на положительное голосование парламентом.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал работу над законопроектом. Были вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку в правительство. Затем правительство отозвало его.

В тот же день министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом "всех предложений".

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