Сім головних новин світу та України на 19:00 22 червня

1. Чонгар. Хтось завдав удару по мосту з Криму, окупанти говорять про Storm Shadow – фото. Російські джерела пишуть, що по мосту на Чонгарському перешийку на в'їзді в Крим було завдано удару, рух по ньому закрито. Судячи зі знімків, що публікують ресурси окупантів, у дорожньому покритті мосту утворилися наскрізні пробоїни. Через деякий час з'явилися додаткові подробиці того, що сталося.

2. Сили оборони: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Вирівнюємо фронт, є просування. ЗСУ ведуть наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, є тактичний поступ до одного кілометра, Сили оборони проводять тактичні заходи та вирівнюють фронт у Запорізькій області, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

3. На курорті в Іспанії знайшли віллу та офіс родини одеського військкома Борисова – відео УП. На матір відстороненого навесні з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Євгена Борисова записана вілла на іспанському узбережжі в Марбельї, а на його дружину – офісний центр на головній вулиці цього містечка, повідомив у новому антикорупційному розслідуванні журналіст УП Михайло Ткач.

4. Зеленський: РФ готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Розвідка отримала інформацію про те, що Москва розглядає сценарій теракту на ЗАЕС із викидом радіації, сказав президент Володимир Зеленський. "Вони все підготували для цього. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам — кожному у світі. Усі підтвердження. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка — всі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі ", – сказав він.

5. П'ятий транш. Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро. Євросоюз оголосив про виплату Україні п'ятого у 2023 році траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Кошти надають на пільгових умовах, термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі з обслуговування боргу замість України сплачуватимуть країни ЄС.

6. Пошуки "Титану". Кисень на батискафі, що зник у безодні, вже повинен був закінчитися. Запас кисню на зниклому в Атлантичному океані батискафі "Титан" мав закінчитися о 14:00 за київським часом. Члени екіпажу могли скоротити споживання кисню, це дозволило б розтягнути його запаси деякий час. У береговій охороні США повідомили, що продовжать пошуки протягом дня, хоча "часу залишилося дуже мало".

7. Зеленський: Вибори будуть після перемоги у війні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вибори в Україні будуть після перемоги у війні з Росією, оскільки їх проведення у період воєнного стану неможливе відповідно до законодавства. " Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни", – сказав президент.

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