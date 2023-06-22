Семь главных новостей мира и Украины на 19:00 22 июня

1. Чонгар. Кто-то нанес удар по мосту из Крыма, оккупанты говорят про Storm Shadow – фото. Российские источники пишут, что по мосту на Чонгарском перешейке на въезде в Крым был нанесен удар, движение по нему закрыто. Судя по снимкам, которые публикуют ресурсы оккупантов, в дорожном покрытии моста образовались сквозные пробоины. Через некоторое время появились дополнительные подробности произошедшего.

2. Силы обороны: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Выравниваем фронт, есть продвижение. ВСУ ведут наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, есть тактическое продвижение до одного километра, Силы обороны проводят тактические мероприятия и выравнивают фронт в Запорожской области, сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень.

3. На курорте в Испании нашли виллу и офис семьи одесского военкома Борисова – видео УП. На мать отстраненного весной от должности начальника Одесского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки Евгения Борисова записана вилла на испанском побережье в Марбелье, а на его жену – офисный центр на главной улице этого городка, сообщил в новом антикоррупционном расследовании "Батальон Испания" журналист УП Михаил Ткач.

4. Зеленский выступил с обращением: РФ готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Разведка получила информацию о том, что Москва рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС с выбросом радиации, сказал президент Владимир Зеленский. "Они все подготовили для этого. Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам — каждому в мире. Все подтверждения. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка — все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все", — сказал он.

5. Пятый транш. Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро. Евросоюз объявил о выплате Украине пятого в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Средства предоставляются на льготных условиях, срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

6. Поиски "Титана". Кислород на пропавшем в пучине батискафе уже должен был закончиться. Запас кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" должен был закончиться в 14:00 по киевскому времени. Члены экипажа могли сократить потребление кислорода, это позволило бы растянуть его запасы на некоторое время. В береговой охране США сообщили, что продолжат поиски в течение дня, хотя "времени осталось очень мало".

7. Зеленский: Выборы будут после победы в войне. Президент Владимир Зеленский сообщил, что выборы в Украине будут после победы в войне с Россией, так как их проведение в период военного положения невозможно в соответствии с законодательством. "Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны", – сказал президент.

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