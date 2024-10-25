Шольц виступив за посередництво Індії у врегулюванні війни РФ проти України

У вівторок прем'єр Моді бачився з російським диктатором Путіним і заявляв про таке ж бажання

Нарендра Моді та Олаф Шольц (Фото: HARISH TYAGI / EPA)

Німецький канцлер Олаф Шольц підтримав посередництво Індії у врегулюванні війни Росії проти України. Шольц опублікував такі слова у X (екс-Twitter) на тлі свого візиту до індійської столиці Нью-Делі та зустрічі з прем'єром країни Нарендрою Моді.

"Я прямо підтримую Індію у відстоюванні міцного, справедливого миру в Україні та використанні її надійних відносин з усіма сторонами для сприяння цьому", – написав він.

Напередодні, 22 жовтня, Моді брав участь у саміті БРІКС у Казані й мав зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час неї Моді заявив, що Індія та Росія регулярно перебувають у контакті щодо війни, а також його країна вважає, що "проблеми мають вирішуватися мирними способами".

"Ми повністю підтримуємо якнайшвидше встановлення миру та стабільності. У всіх наших зусиллях ми надаємо пріоритетне значення людству, й ми готові надати будь-яке можливе сприяння і в майбутньому", – стверджував індійський прем'єр.

Раніше, 8 липня Моді зустрічався з Путіним у резиденції диктатора в Ново-Огарьово – у день, коли Москва завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по Охматдиту.

Уже 23 серпня Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України. Україна та Індія підписали чотири документи про співпрацю у культурі, медицині, аграрній сфері та гуманітарних відносинах.