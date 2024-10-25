Шольц выступил за посредничество Индии в урегулировании войны РФ против Украины

Во вторник премьер Моди виделся с российским диктатором Путиным и заявлял о таком же желании

Нарендра Моди и Олаф Шольц (Фото: HARISH TYAGI/EPA)

Немецкий канцлер Олаф Шольц поддержал посредничество Индии в урегулировании войны России против Украины. Шольц опубликовал такие слова в X (экс-Twitter) на фоне своего визита в индийскую столицу Нью-Дели и встречи с премьером страны Нарендрой Моди.

"Я прямо поддерживаю Индию в отстаивании крепкого, справедливого мира в Украине и использовании ее надежных отношений со всеми сторонами для содействия этому", – написал он.

Накануне, 22 октября, Моди принимал участие в саммите БРИКС в Казани и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время нее Моди заявил, что Индия и Россия регулярно находятся в контакте с войной, а также его страна считает, что "проблемы должны решаться мирными способами".

"Мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы придаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем", – утверждал индийский премьер.

Ранее, 8 июля, Моди встречался с Путиным в резиденции диктатора в Ново-Огарево – в день, когда Москва нанесла массированный ракетный удар по Украине, в частности по Охматдету.

Уже 23 августа Моде прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину. Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве в культуре, медицине, аграрной сфере и гуманитарных отношениях.