Шведські Gripen точно не гірші за російські винищувачі Су-30 та Су-35, заявив аналітик Бадрак

Винищувачі Gripen (Ілюстративне фото: STR / EPA)

Шведські винищувачі JAS 39 Gripen, які розраховує купити Україна, завдяки своїм бойовим якостям точно не гірші за російські літаки Су-30/Су-35, заявив у статті для LIGA.net директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Військові кажуть, що шведські машини легші в експлуатації, мають сучасні радари та системи радіоелектронної боротьби, а також вони можуть злітати навіть з автомобільних доріг і коротких смуг", – зазначив експерт.

Також аналітик зауважив, що Швеція географічно розташована поряд з Україною – і це прискорює як постачання компонентів, так і узгодження технологічних завдань, особливо щодо передання (локалізації) виробництва цих літаків: "Україна не має права повторити помилку часів міністра МВС Арсена Авакова – пряму закупівлю, та ще й із частиною вживаних вертольотів".

"І тут є потенційний позитив. З одного боку, літаки не експортувалися понад 10 років, а перший з 60 замовлених у 2013 році винищувачів JAS 39 Gripen E для своєї армії шведи отримали тільки у жовтні поточного року. Водночас такий стан речей не означає, що шведська компанія SAAB має проблеми з виробництвом. Потенційні темпи виробництва експерти оцінюють у 12 літаків на рік", – зауважив Бадрак.

Однак головним є те, що це питання другого плану, тому що має йтися саме про поступове перенесення виробництва на територію України, пояснив аналітик.

"Можна згадати, що у 2021 році SAAB пропонував Індії 114 літаків з можливістю виробництва 96 машин у самій Індії – копіювання такого лекала трансферу виробництва дуже підійшло б Україні", – пояснив експерт.

