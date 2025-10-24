Шведські Gripen точно не гірші за російські винищувачі Су-30 та Су-35, заявив аналітик Бадрак
Шведські винищувачі JAS 39 Gripen, які розраховує купити Україна, завдяки своїм бойовим якостям точно не гірші за російські літаки Су-30/Су-35, заявив у статті для LIGA.net директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
"Військові кажуть, що шведські машини легші в експлуатації, мають сучасні радари та системи радіоелектронної боротьби, а також вони можуть злітати навіть з автомобільних доріг і коротких смуг", – зазначив експерт.
Також аналітик зауважив, що Швеція географічно розташована поряд з Україною – і це прискорює як постачання компонентів, так і узгодження технологічних завдань, особливо щодо передання (локалізації) виробництва цих літаків: "Україна не має права повторити помилку часів міністра МВС Арсена Авакова – пряму закупівлю, та ще й із частиною вживаних вертольотів".
"І тут є потенційний позитив. З одного боку, літаки не експортувалися понад 10 років, а перший з 60 замовлених у 2013 році винищувачів JAS 39 Gripen E для своєї армії шведи отримали тільки у жовтні поточного року. Водночас такий стан речей не означає, що шведська компанія SAAB має проблеми з виробництвом. Потенційні темпи виробництва експерти оцінюють у 12 літаків на рік", – зауважив Бадрак.
Однак головним є те, що це питання другого плану, тому що має йтися саме про поступове перенесення виробництва на територію України, пояснив аналітик.
"Можна згадати, що у 2021 році SAAB пропонував Індії 114 літаків з можливістю виробництва 96 машин у самій Індії – копіювання такого лекала трансферу виробництва дуже підійшло б Україні", – пояснив експерт.
- 22 жовтня, президент Зеленський і прем’єр Швеції Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних можливостей, який, зокрема, передбачає закупівлю Україною літаків Gripen. Йдеться про співробітництво на наступні 10–15 років.
- Глава шведського уряду заявив, що Україна може купити Gripen, оплативши їх коштом заморожених російських активів.
