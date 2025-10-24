Шведские Gripen точно не хуже истребителей РФ Су-30 и Су-35, заявил аналитик Бадрак

Истребители Gripen (Иллюстративное фото: STR / EPA)

Шведские истребители JAS 39 Gripen, которые рассчитывает купить Украина, благодаря своим боевым качествам точно не хуже российских самолетов Су-30/Су-35, заявил в статье для LIGA.net директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Военные говорят, что шведские машины легче в эксплуатации, имеют современные радары и системы радиоэлектронной борьбы, а также они могут взлетать даже с автомобильных дорог и коротких полос", – отметил эксперт.

Также аналитик отметил, что Швеция географически расположена рядом с Украиной – и это ускоряет как поставки компонентов, так и согласование технологических задач, особенно по передаче (локализации) производства этих самолетов: "Украина не имеет права повторить ошибку во времена министра МВД Арсена Авакова – прямую закупку, да еще и с частью подержанных вертолетов".

"И здесь есть потенциальный позитив. С одной стороны, самолеты не экспортировались более 10 лет, а первый из 60 заказанных в 2013 году истребителей JAS 39 Gripen E для своей армии шведы получили только в октябре текущего года. В то же время такое положение вещей не означает, что шведская компания SAAB имеет проблемы с производством. Потенциальные темпы производства эксперты оценивают в 12 самолетов в год", – отметил Бадрак.

Однако главным является то, что это вопрос второго плана, потому что речь должна идти именно о постепенном переносе производства на территорию Украины, объяснил аналитик.

"Можно вспомнить, что в 2021 году SAAB предлагал Индии 114 самолетов с возможностью производства 96 машин в самой Индии – копирование такого лекала трансфера производства очень подошло бы Украине", – пояснил эксперт.

