Сі Цзіньпін привітав "покращення відносин" між США та Росією заради миру в Україні

Сі Цзіньпін та диктотор Путін (Фото: EPA)

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що підтримує активізацію контактів між Сполученими Штатами та Росією та вітає покращення відносин між країнами, що, на його думку, наблизить мир в Україні. Про це повідомляє китайська державна агенція Сіньхуа.

Зазначається, що Сі поговорив телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час розмови він заявив, що Китай "радий бачити, що Росія та США підтримують контакти, покращують зв'язки та сприяють політичному врегулюванню кризи в Україні".

Також Сі запевнив, що Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам щодо "кризи" в Україні.

Розмова відбулася напередодні ймовірної зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та Путіним.