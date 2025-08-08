Си Цзиньпин приветствовал "улучшение отношений" между США и Россией ради мира в Украине

Глава Китая пообещал способствовать мирным переговорам между сторонами в российско-украинской войне

Си Цзиньпин и диктатор Путин (Фото: EPA)

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что поддерживает активизацию контактов между Соединенными Штатами и Россией и приветствует улучшение отношений между странами, что, по его мнению, приблизит мир в Украине. Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа.

Сообщается, что Си поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.

В ходе разговора он заявил, что Китай "рад видеть, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают связи и способствуют политическому урегулированию кризиса в Украине".

Также Си заверил, что Китай будет продолжать содействовать мирным переговорам по поводу "кризиса" в Украине.

Разговор состоялся накануне вероятной встречи между президентом США Дональдом Трампом и Путиным.