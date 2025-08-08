Си Цзиньпин приветствовал "улучшение отношений" между США и Россией ради мира в Украине
Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что поддерживает активизацию контактов между Соединенными Штатами и Россией и приветствует улучшение отношений между странами, что, по его мнению, приблизит мир в Украине. Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа.
Сообщается, что Си поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.
В ходе разговора он заявил, что Китай "рад видеть, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают связи и способствуют политическому урегулированию кризиса в Украине".
Также Си заверил, что Китай будет продолжать содействовать мирным переговорам по поводу "кризиса" в Украине.
Разговор состоялся накануне вероятной встречи между президентом США Дональдом Трампом и Путиным.
- 7 августа Трамп заявил, что есть "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, президентом Украины и диктатором РФ.
- 8 августа россияне заявили, что встреча Трампа и Путина якобы согласована. Но в Белом доме опровергли это.
- Зеленский сообщил, что Украина рассматривает несколько форматов встреч на уровне лидеров стран, которые могут привести к прекращению войны.
