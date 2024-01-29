Сіярто: Угорщина в майбутньому не буде постачати зброю, як і не постачала до цього
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не надавала та не буде надавати Україні озброєння. Також він наголосив, що під час сьогоднішніх переговорів в Ужгороді питання гарантій безпеки для України не обговорювалося. Про це він повідомив на спільному брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Сіярто наголосив, що сьогодні не обговорювалося питання гарантій безпеки для України, однак він зауважив, що Угорщина як не надавала, так і не надаватиме Україні озброєння.
"Я вимушений вам сказати, що у майбутньому ми не будемо постачати зброю, як і не постачали до цього. Водночас жодного разу не відмовили у допомозі кожному громадянину України, який потрапив у біду", – сказав він.
Очільник угорського МЗС заявив, що країна готова допомагати Україні у гуманітарному напрямку та сподівається, що це триватиме недовго.
- Також Угорщина торгується з ЄС і Україною, за які поступки готова відмовитися від вето на допомогу Києву на 50 млрд євро.
- Будапешт хоче налагодити відносини з Брюсселем. В обмін – розморозити собі кошти від Європейського Союзу й отримати більше привілеїв для угорської меншини України.
- 29 січня Сіярто уник прямої відповіді на запитання, чи готова Угорщина змінити позицію з цього питання, зауваживши, що "це не двостороннє питання.
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