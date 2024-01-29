Сіярто: Угорщина в майбутньому не буде постачати зброю, як і не постачала до цього

Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав Україну з візитом (Фото: ОП)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не надавала та не буде надавати Україні озброєння. Також він наголосив, що під час сьогоднішніх переговорів в Ужгороді питання гарантій безпеки для України не обговорювалося. Про це він повідомив на спільному брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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Сіярто наголосив, що сьогодні не обговорювалося питання гарантій безпеки для України, однак він зауважив, що Угорщина як не надавала, так і не надаватиме Україні озброєння.

"Я вимушений вам сказати, що у майбутньому ми не будемо постачати зброю, як і не постачали до цього. Водночас жодного разу не відмовили у допомозі кожному громадянину України, який потрапив у біду", – сказав він.

Очільник угорського МЗС заявив, що країна готова допомагати Україні у гуманітарному напрямку та сподівається, що це триватиме недовго.

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