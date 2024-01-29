Сийярто: Венгрия в будущем не будет поставлять оружие, как и не поставляла до этого
Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Украину с визитом (Фото: ОП)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не предоставляла и не будет предоставлять Украине вооружение. Также он подчеркнул, что в ходе сегодняшних переговоров в Ужгороде вопрос гарантий безопасности для Украины не обсуждался. Об этом он сообщил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Сийярто подчеркнул, что сегодня не обсуждался вопрос гарантий безопасности для Украины, однако он отметил, что Венгрия как не предоставляла, так и не будет предоставлять Украине вооружение.

"Я вынужден вам сказать, что в будущем мы не будем поставлять оружие, как и не поставляли до этого. Одновременно ни разу не отказали в помощи каждому попавшему в беду гражданину Украины", – сказал он.

Глава венгерского МИД заявил, что страна готова помогать Украине в гуманитарном направлении и надеется, что это продлится недолго.

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