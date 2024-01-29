Сийярто: Венгрия в будущем не будет поставлять оружие, как и не поставляла до этого

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Украину с визитом (Фото: ОП)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не предоставляла и не будет предоставлять Украине вооружение. Также он подчеркнул, что в ходе сегодняшних переговоров в Ужгороде вопрос гарантий безопасности для Украины не обсуждался. Об этом он сообщил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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Сийярто подчеркнул, что сегодня не обсуждался вопрос гарантий безопасности для Украины, однако он отметил, что Венгрия как не предоставляла, так и не будет предоставлять Украине вооружение.

"Я вынужден вам сказать, что в будущем мы не будем поставлять оружие, как и не поставляли до этого. Одновременно ни разу не отказали в помощи каждому попавшему в беду гражданину Украины", – сказал он.

Глава венгерского МИД заявил, что страна готова помогать Украине в гуманитарном направлении и надеется, что это продлится недолго.

Также Венгрия торгуется с ЕС и Украиной, за какие уступки готова отказаться от вето на помощь Киеву на 50 млрд евро.

Будапешт хочет наладить отношения с Брюсселем. В обмен – разморозить средства от Европейского Союза и получить больше привилегий для венгерского меньшинства Украины.

больше привилегий для венгерского меньшинства Украины. 29 января Сийярто избежал прямого ответа на вопрос, готова ли Венгрия изменить позицию по этому вопросу, отметив, что "это не двусторонний вопрос".

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