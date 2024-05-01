Сім головних новин України та світу на 21:00 1 травня

Зеленський звільнив Іллю Вітюка, парламент Грузії схвалив закон про "іноагентів" у другому читанні, ГУР атакувало Рязанський НПЗ та інші новини

Ілля Вітюк (Фото: СБУ)

1. Вночі Росія вдарила по Одесі балістикою: є загиблі та поранені – відео. Пізно ввечері 30 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: загинули троє осіб, ще троє зазнали поранень (детальніше).

2. Масштабна пожежа на Рязанському НПЗ: дрони розвідки атакували завод Роснєфті – джерело. Внаслідок операції ГУР в ніч проти 1 травня, за допомогою безпілотників на території Росії було вражено Рязанський нафтопереробний завод – там виникла масштабна пожежа (детальніше).

3. Штучний інтелект у МЗС: цифровий аватар Вікторія інформуватиме щодо консульських питань. Міністерство закордонних справ представило представницю з консульських питань, створену з використанням технологій штучного інтелекту – Вікторію ШІ. Відповідне відео опублікували у відомстві (детальніше).

4. Справа на 10 млн. Гендиректор Київавтодору отримав підозру – фото, відео. Керівника комунальної корпорації "Київавтодор" та ще чотирьох осіб підозрюють у розкраданні грошей на ремонті доріг у столиці (детальніше).

5. Деякі союзники дозволили Україні бити їхньою зброєю по Росії – глава МЗС Латвії. Деякі країни передали Україні озброєння, яке не має обмежень щодо ударів по території Росії. Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже (детальніше).

6. Парламент Грузії схвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. Парламент Грузії на засіданні 1 травня ухвалив у другому читанні аналогічний російському законопроєкт про "іноагентів" (детальніше).

7. Президент звільнив Вітюка з посади голови кібербезпеки СБУ. Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (детальніше).

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