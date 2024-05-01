Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 1 мая

Зеленский уволил Илью Витюка, парламент Грузии одобрил закон об "иноагентах" во втором чтении, ГУР атаковало Рязанский НПЗ и другие новости

Илья Витюк (Фото: СБУ)

1. Ночью Россия ударила по Одессе баллистикой: есть погибшие и раненые – видео. Поздно вечером 30 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погибли три человека, еще трое получили ранения (подробнее).

2. Масштабный пожар на Рязанском НПЗ: дроны разведки атаковали завод Роснефти – источник. В результате операции ГУР в ночь на 1 мая, с помощью беспилотников на территории России был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод – там возник масштабный пожар (подробнее).

3. Искусственный интеллект в МИД: цифровой аватар Виктория будет информировать о консульских вопросах. Министерство иностранных дел представило представительницу по консульским вопросам, созданную с использованием технологий искусственного интеллекта – Викторию ИИ. Соответствующее видео опубликовали в ведомстве (подробнее).

4. Дело на 10 млн. Гендиректор Киевавтодора получил подозрение – фото, видео. Руководителя коммунальной корпорации "Киевавтодор" и еще четырех человек подозревают в хищении денег на ремонт дорог в столице (подробнее).

5. Некоторые союзники разрешили Украине бить их оружием по России – глава МИД Латвии. Некоторые страны передали Украине вооружение, не имеющее ограничений по ударам по территории России. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже (подробнее).

6. Парламент Грузии одобрил законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Парламент Грузии на заседании 1 мая принял во втором чтении аналогичный российскому законопроект об "иноагентах" (подробнее).

7. Президент уволил Витюка с должности главы кибербезопасности СБУ. Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ильи Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (подробнее).

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