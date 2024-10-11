Сім головних новин України та світу на 21:00 11 жовтня

Зеленський зустрівся з папою римським та Шольцом, названо лауреата Нобелівської премії миру, Німеччина анонсувала пакет допомоги та інші новини

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: ОП)

1. На обʼїзній біля Львова сталася масова ДТП: троє загиблих і 35 травмованих – фото. Уранці в п’ятницю, 11 жовтня, на автодорозі М-06 Київ – Чоп сталася масова дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої є загиблі й травмовані.

2. Росія вбила балістикою чотирьох людей в Одеському районі – фото. Росія атакувала Одеську область балістичними ракетами, внаслідок чого загинули чотири людини, зокрема підліток. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

3. Зеленський зустрівся з папою римським і подарував йому картину про різанину в Бучі – Ansa. Президент Володимир Зеленський прибув до Ватикану 11 жовтня і зустрівся з папою римським Франциском. Український лідер подарував голові Ватикану картину за мотивами різанини у Бучі, повідомляє видання Ansa.it.

4. Нобелівську премію миру отримала японська організація, що бореться за ядерне роззброєння. Нобелівську премію миру цього року присуджено японській організації Nihon Hidankyo, членами якої є люди, що пережили атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі під час Другої світової війни.

5. Щодо керівника Міграційної поліції Шайхета призначили службове розслідування. Призначено службове розслідування щодо начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета після інформації "в одному з інтернет-видань", повідомила Національна поліція.

6. Шольц: До кінця року поставимо в Україну новий пакет допомоги на суму 1,4 млрд євро. До кінця 2024 року Німеччина за підтримки Бельгії, Данії й Норвегії поставить в Україну ще один пакет військової допомоги на суму 1,4 млрд євро. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з Володимиром Зеленським 11 жовтня.

7. Медійники закликають світ до дій після вбивства Рощиної в російському полоні: заява. Українські журналісти та медіафахівці звернулися до світових організацій із закликом до рішучих і термінових дій у зв'язку з убивством української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні.

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