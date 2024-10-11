Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 11 октября

Зеленский встретился с папой римским и Шольцом, назван лауреат Нобелевской премии мира, Германия анонсировала пакет помощи и другие новости

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: ОП)

1. На объездной возле Львова произошло массовое ДТП: трое погибших и 35 травмированных – фото. Утром в пятницу, 11 октября, на автодороге М-06 Киев – Чоп произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибшие и травмированные.

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2. Россия убила баллистикой четырех человек в Одесском районе – фото. Россия атаковала Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего погибли четыре человека, в том числе подросток. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

3. Зеленский встретился с папой римским и подарил ему картину про резню в Буче – Ansa. Президент Владимир Зеленский прибыл в Ватикан 11 октября и встретился с папой римским Франциском. Украинский лидер подарил главе Ватикана картину по мотивам резни в Буче, сообщает издание Ansa.it.

4. Нобелевскую премию мира получила японская организация, борющаяся за ядерное разоружение. Нобелевская премия мира в этом году присуждена японской организации Nihon Hidankyo, членами которой являются люди, пережившие атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.

5. Насчет руководителя Миграционной полиции Шайхета было назначено служебное расследование. Назначено служебное расследование в отношении начальника Департамента миграционной полиции Сергея Шайхета после информации "в одном из интернет-изданий", сообщила Национальная полиция.

6. Шольц: До конца года поставим в Украину новый пакет помощи на сумму 1,4 млрд евро. До конца 2024 года Германия при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии поставит в Украину еще один пакет военной помощи на сумму 1,4 млрд евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским 11 октября.

7. Медийщики призывают мир к действиям после убийства Рощиной в российском плену: заявление. Украинские журналисты и медиаспециалисты обратились к мировым организациям с призывом к решительным и срочным действиям в связи с убийством украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.

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