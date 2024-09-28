Сім головних новин України та світу на 21:00 28 вересня
- У Сумах ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи після російського удару – відео. У Сумах фахівці завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару, повідомило головне управління ДСНС. Перший удар прийшовся по будівлях медичних закладів, другий – між житловими будинками. За попередніми даними, через російську дронову атаку загинули дев'ять людей, 13 травмовані. Евакуйовано 122 особи.
- Росія вдесяте за місяць намагалася атакувати "шахедами" Київ: 15 дронів збили на підступах. У ніч проти 28 вересня російські окупаційні війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками типу Shahed, близько півтора десятка було збито на підступах до міста, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
- "Першою дізнається РФ". У Зеленського підтвердили, що партнери ще не дозволили далекобійні удари. Наразі все ще немає остаточного дозволу від партнерів на далекобійні удари їхнім озброєнням вглиб Росії, але Україна продовжує роботу щодо цього, повідомив речник президента Сергій Нікіфоров.
- Блінкен: США ретельно вивчають План перемоги й пункт про дозвіл на далекобійні удари по РФ. США "ретельно вивчають" План перемоги президента Володимира Зеленського, за потреби розглядаючи "додаткові опції", щоб допомогти Україні перемогти. Про це на пресконференції у Нью-Йорку заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.
- ГУР ліквідувало під Москвою полковника, причетного до дронових ударів по Україні – джерело. В ніч проти 27 вересня у Московській області було ліквідовано полковника російської армії Олексія Коломєйцева, який очолював 924-й державний центр безпілотної авіації російської армії та був причетний до воєнних злочинів проти України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки. Згодом саме відомство підтвердило факт ліквідації.
- НАТО має докази, що китайські компанії постачають зброю до Росії – The Times. Західні посадовці вважають, що мають докази таємного постачання китайськими компаніями зброї до Росії – і це може призвести до "значної ескалації" участі Пекіна у російсько-українській війні. Про це заявила британська газета The Times з посиланням на свого анонімного співрозмовника.
- Офіційно: Армія оборони Ізраїлю ліквідувала ватажка Хезболли Насраллу ударом по Бейруту. Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ліквідацію ватажка терористичної групи "Хезболла" Хасана Насралли. Зазначається, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Насраллу та його заступника Алі Каркі під час точкового удару по підземному штабу Хезболли в Бейруті 27 вересня.
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