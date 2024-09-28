Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 28 сентября
- В Сумах ГСЧС завершила поисково-спасательные работы после российского удара – видео. В Сумах специалисты завершили поисково-спасательные работы после российского удара, сообщило главное управление ГСЧС. Первый удар пришелся по зданиям медицинских учреждений, второй – между жилыми домами. По предварительным данным, из-за российской дроновой атаки погибли девять человек, 13 травмированы. Эвакуировано 122 человека.
- Россия десятый раз за месяц пыталась атаковать "шахедами" Киев: 15 дронов сбили на подступах. В ночь на 28 сентября российские оккупационные войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками типа Shahed, около полутора десятков были сбиты на подступах к городу, сообщили в Киевской городской военной администрации.
- "Первой узнает РФ". У Зеленского подтвердили, что партнеры еще не разрешили дальнобойные удары. Пока все еще нет окончательного разрешения от партнеров на дальнобойные удары их вооружением вглубь России, но Украина продолжает работу по этому поводу, сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
- Блинкен: США тщательно изучают План победы и пункт о разрешении на дальнобойные удары по РФ. США "тщательно изучают" План победы президента Владимира Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
- ГУР ликвидировало под Москвой полковника, причастного к дроновым ударам по Украине – источник. В ночь на 27 сентября в Московской области был ликвидирован полковник российской армии Алексей Коломейцев, который возглавлял 924-й государственный центр беспилотной авиации российской армии и был причастен к военным преступлениям против Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в Главном управлении разведки. Впоследствии само ведомство подтвердило факт ликвидации.
- У НАТО есть доказательства, что китайские компании поставляют оружие в Россию – The Times. Западные чиновники считают, что у них есть доказательства тайного снабжения китайскими компаниями оружия в Россию – и это может привести к "значительной эскалации" участия Пекина в российско-украинской войне. Об этом заявила британская газета The Times со ссылкой на своего анонимного собеседника.
- Официально: Армия обороны Израиля ликвидировала главаря Хезболлы Насраллу ударом по Бейруту. Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию главаря террористической группы "Хезболла" Хасана Насраллы. Отмечается, что Армия обороны Израиля ликвидировала Насраллу и его заместителя Али Карки в точечный удар по подземному штабу Хезболлы в Бейруте 27 сентября.
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