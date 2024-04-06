Сім головних новин України та світу на 21:00 6 квітня

Російські удари по Харкову та Одесі, підрив трубопроводу в Ростовській області, бої на сході та інші новини

Харків (Фото: Нацполіція)

1. Нічний удар по Харкову. Внаслідок російської атаки загинуло шестеро людей, є поранені. Вночі проти 6 квітня російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Харкову, внаслідок чого шестеро людей загинуло, 10 зазнало поранень (детальніше).

2. Харків. Росіяни вдарили по житловому району – загинула людина, є поранені. Російські загарбники здійснили удар по житловому району Харкова – відомо про загиблого та поранених. Пошкоджено заклад освіти та житлову інфраструктуру (детальніше).

3. Росіяни вдарили по Одеському району балістикою, можливо, "Іскандер-М" – є загиблий. Російські загарбники вдарили балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" по Одеському району – загинув співробітник комунального господарства, є пошкодження. Наслідки уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці (детальніше).

4. Вночі в Ростовській області підірвали трубопровід: використовувався у військових цілях – ГУР. Вночі проти 6 квітня в районі населеного пункту Азов Ростовської області Російської Федерації підірвали турбопровід, який ворог використовував у військових цілях. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони (детальніше).

5. Зеленський: Харків захищений від росіян з точки зору укріплень та українського війська. З погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників, заявив президент Володимир Зеленський. Голова держави зазначив, що Україна бачить вкиди з боку окупантів та підтягнення їх військ (детальніше).

6. Йдуть жорстокі бої, але Часів Яр залишається під контролем ЗСУ – Сирський. Місто Часів Яр Донецької області, попри жорстокі бої на схід від міста, залишається під контролем українських сил, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають у районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону українських військ (детальніше).

7. Повістка журналісту Слідство.Інфо. СБУ: Разом з Міноборони та Генштабом проводимо перевірку. Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією Слідство.Інфо сьогодні, повідомила пресслужба відомства у коментарі LIGA.net. Раніше видання заявило, що її журналісту спробували вручити повістку після матеріалу про одного з посадовців спецслужби (детальніше).

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