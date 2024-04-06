Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 6 апреля

Российские удары по Харькову и Одессе, подрыв трубопровода в Ростовской области, бои на востоке и другие новости

Харьков (Фото: Нацполиция)

1. Ночной удар по Харькову. В результате российской атаки погибли шесть человек, есть раненые. Ночью против 6 апреля российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Харькову, в результате чего шесть человек погибли, 10 получили ранения (подробнее).

2. Харьков. Россияне ударили по жилому району – погиб человек, есть раненые. Российские захватчики нанесли удар по жилому району Харькова – известно о погибшем и раненых. Повреждены учебные заведения и жилищная инфраструктура (подробнее).

3. Россияне ударили по Одесскому району баллистикой, возможно, "Искандер-М" – есть погибший. Российские захватчики ударили баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М" по Одесскому району – погиб сотрудник коммунального хозяйства, есть повреждения. Последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты (подробнее).

4. Ночью в Ростовской области взорвали трубопровод: использовался в военных целях – ГУР. В ночь на 6 апреля в районе населенного пункта Азов Ростовской области Российской Федерации взорвали турбопровод, который враг использовал в военных целях. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны (подробнее).

5. Зеленский: Харьков защищен от россиян с точки зрения укреплений и украинского войска. С точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что Украина видит вбросы со стороны оккупантов и подтягивание их войск (подробнее).

6. Идут жестокие бои, но Часов Яр остается под контролем ВСУ – Сырский. Город Часов Яр Донецкой области, несмотря на жестокие бои к востоку от города, остается под контролем украинских сил, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, наиболее жесткие бои сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону украинских войск (подробнее).

7. Повестка журналисту Слідство.Інфо. СБУ: Вместе с Минобороны и Генштабом проводим проверку. Служба безопасности Украины изучает информацию, обнародованную редакцией Слідство.Інфо сегодня, сообщила пресс-служба ведомства в комментарии LIGA.net. Ранее издание заявило, что ее журналисту попытались вручить повестку после материала об одном из должностных лиц спецслужбы (подробнее).

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