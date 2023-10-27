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Схеми писали, як російські збройові заводи працюють "у три зміни". Данілов заперечує

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 20:59
Схеми писали, як російські збройові заводи працюють
Олексій Данілов (Фото: ОП)

Інформація медіа про те, що на російських заводах нібито суттєво активізувалось виробництво техніки та боєприпасів, не відповідає дійсності. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

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26 жовтня Схеми опублікували матеріал про те, як Росія розбудовує військові заводи по всій країні і підприємства працюють "у три зміни". Журналісти показали супутникові знімки, на яких видно нарощування виробничих потужностей на військових заводах по всій РФ.

"Давайте не будемо лякати наше населення, що в Росії щось там розпочалося дивне – три зміни, супутникові знімки… Вони не мають жодного відношення до реального життя, давайте будемо в цьому впевнені. Якщо в Росії було б все добре, вони б не звертались до Ірану за дронами, не звертались би до славнозвісної [Північної] Кореї за допомогою снарядами", – сказав Данілов.

Він запевнив, що запроваджені проти РФ санкції працюють, і в Росії "не все так добре, як їм би хотілося".

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"Тому давайте не будемо зараз розповідати, що вони кудись швидко побігли. Ви ж знаєте – як вони швидко біжать, то у них воно дуже швидко гепається", – заявив Данілов.

Він також розповів, що під час недавніх ядерних випробувань у РФ з трьох ракет було вдало запущено лише одну.

  • Наприкінці липня 2023 року було опубліковано розслідування, як у Татарстані збирають "шахеди" з іранських компонентів.
  • У вересні газета NYT писала, що Росія наростила виробництво ракет і снарядів всупереч західним санкціям і зараз виробляє в сім разів більше боєприпасів, ніж союзники з НАТО.
  • У російських ракетах та дронах-камікадзе Shahed-136 і далі знаходять іноземні компоненти: минулого тижня Єрмак показав фото.

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Оксана Житнюк
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