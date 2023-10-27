Схеми писали, як російські збройові заводи працюють "у три зміни". Данілов заперечує
Інформація медіа про те, що на російських заводах нібито суттєво активізувалось виробництво техніки та боєприпасів, не відповідає дійсності. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.
26 жовтня Схеми опублікували матеріал про те, як Росія розбудовує військові заводи по всій країні і підприємства працюють "у три зміни". Журналісти показали супутникові знімки, на яких видно нарощування виробничих потужностей на військових заводах по всій РФ.
"Давайте не будемо лякати наше населення, що в Росії щось там розпочалося дивне – три зміни, супутникові знімки… Вони не мають жодного відношення до реального життя, давайте будемо в цьому впевнені. Якщо в Росії було б все добре, вони б не звертались до Ірану за дронами, не звертались би до славнозвісної [Північної] Кореї за допомогою снарядами", – сказав Данілов.
Він запевнив, що запроваджені проти РФ санкції працюють, і в Росії "не все так добре, як їм би хотілося".
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"Тому давайте не будемо зараз розповідати, що вони кудись швидко побігли. Ви ж знаєте – як вони швидко біжать, то у них воно дуже швидко гепається", – заявив Данілов.
Він також розповів, що під час недавніх ядерних випробувань у РФ з трьох ракет було вдало запущено лише одну.
- Наприкінці липня 2023 року було опубліковано розслідування, як у Татарстані збирають "шахеди" з іранських компонентів.
- У вересні газета NYT писала, що Росія наростила виробництво ракет і снарядів всупереч західним санкціям і зараз виробляє в сім разів більше боєприпасів, ніж союзники з НАТО.
- У російських ракетах та дронах-камікадзе Shahed-136 і далі знаходять іноземні компоненти: минулого тижня Єрмак показав фото.
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