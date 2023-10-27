Схемы писали, как российские оружейные заводы работают "в три смены". Данилов отрицает

Информация медиа о том, что на российских заводах якобы существенно активизировалось производство техники и боеприпасов, не соответствует действительности. Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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26 октября Схемы опубликовали материал о том, как Россия расширяет военные заводы по всей стране и предприятия работают "в три смены". Журналисты показали спутниковые снимки, на которых видно наращивание производственных мощностей на военных заводах по всей РФ.

"Давайте не будем пугать наше население, что в России что-то там началось странное – три смены, спутниковые снимки… Они не имеют никакого отношения к реальной жизни, давайте будем в этом уверены. Если бы в России было все хорошо, они бы не обращались к Ирану за дронами, не обращались бы к пресловутой [Северной] Корее за помощью снарядами", – сказал Данилов.

Он заверил, что введенные против РФ санкции работают, и в России "не все так хорошо, как им бы хотелось".

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"Поэтому давайте не будем сейчас рассказывать, что они куда-то быстро побежали. Вы же знаете – когда они быстро бегут, у них оно очень быстро падает", – заявил Данилов.

Он также рассказал, что во время недавних ядерных испытаний в РФ из трех ракет была удачно запущена только одна.

В конце июля 2023 года было опубликовано расследование, как в Татарстане собирают "шахеды" из иранских компонентов.

В сентябре газета NYT писала, что Россия нарастила производство ракет и снарядов вопреки западным санкциям и сейчас производит в семь раз больше боеприпасов, чем союзники из НАТО.

В российских ракетах и дронах-камикадзе Shahed-136 и дальше находят иностранные компоненты: на прошлой неделе Ермак показал фото.

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