Співголову Євросолідарності в Раді визнали винним у недостовірному декларуванні

Вищий антикорупційний суд визнав винним у неправдивому декларуванні Артура Герасимова, народного депутата від Європейської солідарності та співголову фракції ЄС у Верховній Раді. Водночас його звільнили від покарання через строки давності, йдеться у рішенні ВАКС, озвученому у прямому етері.

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Герасимова визнали винним за декларування неправдивої інформації і призначили штраф 51 000 грн.

Також Герасимова позбавили права обіймати владні посади строком на один рік.

Водночас ВАКС звільнив нардепа від покарання у зв'язку з закінченням строку давності.

З моменту вчинення Герасимовим кримінального проступку минуло два роки, а за нього було передбачене менш сурове покарання, аніж позбавлення волі.

Герасимов отримав підозру від НАБУ 16 січня 2023 року. Слідство повідомляло, що він вніс неправдиві відомості в електронну декларацію за 2020 рік, не вказавши нерухомість за кордоном та гроші на банківських рахунках.

НАБУ стверджувало, що він приховав від декларування близько 8 млн грн.

НАБУ розпочало розслідування цих фактів після публікацій журналістів "Схем", які першими заявили, що у Герасимова є квартира в Іспанії.

Депутат відреагував на повідомлення правоохоронців, заявивши, що не повинен був декларувати цю квартиру, оскільки вона була куплена у 2013 році, тобто до початку його політичної діяльності.

17 серпня перший віцеспікер від Слуги народу Корнієнко заявив, що Верховна Рада відновить електронне декларування для посадовців та депутатів в найближчі кілька тижнів, а також звітування для політичних партій.

30 червня 2023 року СБУ та ДБР заявили про викриття нардепа ЄС Сергія Алексєєва, який нібито за $50 000 обіцяв іноземцю допомогти уникнути екстрадиції. У Євросолідарності заявили, що це є продовженням політичних провокацій. 4 липня Алексєєв вийшов з-під варти під заставу у 2,2 млн грн.

8 серпня глава фракції СН ініціював виключення Торохтія з фракції у Верховній Раді. Він заявив, що депутат продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла у той час, коли його родина купувала елітне майно. Його виключили з фракції 10 серпня.

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