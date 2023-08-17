RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Співголову Євросолідарності в Раді визнали винним у недостовірному декларуванні

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 19:47
Співголову Євросолідарності в Раді визнали винним у недостовірному декларуванні - Фото
Артур Герасимов (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Вищий антикорупційний суд визнав винним у неправдивому декларуванні Артура Герасимова, народного депутата від Європейської солідарності та співголову фракції ЄС у Верховній Раді. Водночас його звільнили від покарання через строки давності, йдеться у рішенні ВАКС, озвученому у прямому етері.

Герасимова визнали винним за декларування неправдивої інформації і призначили штраф 51 000 грн.

Також Герасимова позбавили права обіймати владні посади строком на один рік.

Водночас ВАКС звільнив нардепа від покарання у зв'язку з закінченням строку давності.

З моменту вчинення Герасимовим кримінального проступку минуло два роки, а за нього було передбачене менш сурове покарання, аніж позбавлення волі.

Герасимов отримав підозру від НАБУ 16 січня 2023 року. Слідство повідомляло, що він вніс неправдиві відомості в електронну декларацію за 2020 рік, не вказавши нерухомість за кордоном та гроші на банківських рахунках.

НАБУ стверджувало, що він приховав від декларування близько 8 млн грн.

НАБУ розпочало розслідування цих фактів після публікацій журналістів "Схем", які першими заявили, що у Герасимова є квартира в Іспанії.

Депутат відреагував на повідомлення правоохоронців, заявивши, що не повинен був декларувати цю квартиру, оскільки вона була куплена у 2013 році, тобто до початку його політичної діяльності.

Читайте також: Подарунок від мами. Співголова фракції Батьківщина у Київраді отримав $300 000 – джерело

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Європейська солідарністьВАКСартур герасимовдекларуваннястрок давності
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 