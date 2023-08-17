Сопредседателя Евросолидарности в Раде признали виновным в недостоверном декларировании
Высший антикоррупционный суд признал виновным в недостоверном декларировании Артура Герасимова, народного депутата от Европейской солидарности и сопредседателя фракции ЕС в Верховной Раде. В то же время, его освободили от наказания из-за сроков давности, говорится в решении ВАКС, озвученном в прямом эфире.
Герасимова признали виновным за декларирование недостоверной информации и назначили штраф 51 000 грн.
Также Герасимов был лишен права занимать властные должности сроком на один год.
В то же время ВАКС освободил нардепа от наказания в связи с истечением срока давности.
С момента совершения Герасимовым уголовного проступка прошло два года, а за него было предусмотрено менее суровое наказание, чем лишение свободы.
Герасимов получил подозрение от НАБУ 16 января 2023 года. Следствие сообщало, что он внес недостоверные сведения в элетронную декларацию за 2020 год, не указав недвижимость за границей и деньги на банковских счетах.
НАБУ утверждало, что он скрыл от декларирования около 8 млн грн.
НАБУ начало расследование этих фактов после публикаций журналистов "Схем", которые первыми заявили, что у Герасимова есть квартира в Испании.
Депутат отреагировал на сообщения правоохранителей, заявив, что не должен был декларировать эту квартиру, поскольку она была куплена в 2013 году, то есть до начала его политической деятельности.
- 17 августа первый вицеспикер от Слуги народа Корниенко заявил, что Верховная Рада возобновит электронное декларирование для должностных лиц и депутатов в ближайшие несколько недель, а также отчет для политических партий.
- 30 июня 2023 года СБУ и ДБР заявили о разоблачении нардепа ЕС Сергея Алексеева, якобы за $50 000 обещавшего иностранцу помочь избежать экстрадиции . В Евросолидарности заявили, что это продолжение политических провокаций. 4 июля Алексеев вышел из под стражи под залог в 2,2 млн грн.
- 8 августа глава фракции СН инициировал исключение Торохтия из фракции в Верховной Раде. Он заявил, что депутат продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья в то время, когда его семья покупала элитное имущество. Его исключили из фракции 10 августа.
Читайте также: Подарок от мамы. Сопредседатель фракции Родина в Киевсовете получил $300 000 – источник
Комментарии