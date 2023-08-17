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Сопредседателя Евросолидарности в Раде признали виновным в недостоверном декларировании

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17.08.2023, 19:47
Сопредседателя Евросолидарности в Раде признали виновным в недостоверном декларировании - Фото
Артур Герасимов (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Высший антикоррупционный суд признал виновным в недостоверном декларировании Артура Герасимова, народного депутата от Европейской солидарности и сопредседателя фракции ЕС в Верховной Раде. В то же время, его освободили от наказания из-за сроков давности, говорится в решении ВАКС, озвученном в прямом эфире.

Герасимова признали виновным за декларирование недостоверной информации и назначили штраф 51 000 грн.

Также Герасимов был лишен права занимать властные должности сроком на один год.

В то же время ВАКС освободил нардепа от наказания в связи с истечением срока давности.

С момента совершения Герасимовым уголовного проступка прошло два года, а за него было предусмотрено менее суровое наказание, чем лишение свободы.

Герасимов получил подозрение от НАБУ 16 января 2023 года. Следствие сообщало, что он внес недостоверные сведения в элетронную декларацию за 2020 год, не указав недвижимость за границей и деньги на банковских счетах.

НАБУ утверждало, что он скрыл от декларирования около 8 млн грн.

НАБУ начало расследование этих фактов после публикаций журналистов "Схем", которые первыми заявили, что у Герасимова есть квартира в Испании.

Депутат отреагировал на сообщения правоохранителей, заявив, что не должен был декларировать эту квартиру, поскольку она была куплена в 2013 году, то есть до начала его политической деятельности.

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Артём Джерипа
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