Спочатку гарантії, потім саміт Зеленського з Путіним: Київ озвучив порядок денний у переговорах

Україна "в активних консультаціях з усіма своїми союзниками" саме стосовно наступних дій, заявив Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Надалі у процесі переговорів Україна й партнери будуть розробляти гарантії безпеки для Києва, після чого має відбутися двостороння зустріч президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції з його австрійською колегою Беатою Майнль-Райзінгер.

"Ми дійсно зараз перебуваємо в дипломатичному моменті, коли завдяки політико-дипломатичним зусиллям можна наблизити справедливий мир для України", – заявив чиновник.

За його словами, зустріч президента Зеленського, глави США Дональда Трампа та європейських партнерів 18 серпня "безумовно, пришвидшила всі ці процеси [щодо наближення миру]".

Сибіга зазначив, що Київ "чітко розуміє" подальші кроки для того, щоб припинити вбивства українців і російську агресію – й наразі країна перебуває "в активних консультаціях з усіма своїми союзниками" саме стосовно наступних дій.

"Я впевнений, що найближчим часом будуть проведені відповідні зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки (а з нашого боку це керівник Офісу [президента] Єрмак), щодо конкретного наповнення змістом розуміння безпекових гарантій", – розповів глава МЗС.

Він зауважив, що така робота стосовно гарантій і майбутньої архітектури безпеки буде одним з пріоритетів роботи команд з переговорів.

Після цього, додав міністр, має відбутися зустріч між Зеленським і диктатором Путіним: "У будь-якому форматі. Дуже важливо зараз розуміти та визначити і часові межі, і графік цієї зустрічі".

"Українська сторона готова, тому що саме така зустріч зможе дати відповіді й буде покликана для досягнення справедливого миру", – підсумував Сибіга.