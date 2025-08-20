Сначала гарантии, потом саммит Зеленского с Путиным: Киев озвучил повестку в переговорах

Украина "в активных консультациях со всеми своими союзниками" именно насчет следующих действий, заявил Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

В дальнейшем в переговорном процессе Украина и партнеры будут разрабатывать гарантии безопасности для Киева, после чего должна состояться двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции с австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер.

"Мы действительно сейчас находимся в дипломатическом моменте, когда благодаря политико-дипломатическим усилиям можно приблизить справедливый мир для Украины", – заявил чиновник.

По его словам, встреча президента Зеленского, главы США Дональда Трампа и европейских партнеров 18 августа "безусловно, ускорила все эти процессы [по приближению мира]".

Сибига отметил, что Киев "четко понимает" дальнейшие шаги для того, чтобы прекратить убийства украинцев и российскую агрессию – и сейчас страна находится "в активных консультациях со всеми своими союзниками" именно насчет следующих действий.

"Я уверен, что в ближайшее время будут проведены соответствующие встречи на уровне советников по вопросам национальной безопасности (а с нашей стороны это руководитель Офиса [президента] Ермак), относительно конкретного наполнения содержанием понимания гарантий безопасности", – рассказал глава МИД.

Он отметил, что такая работа насчет гарантий и будущей архитектуры безопасности будет одним из приоритетов работы переговорных команд.

После этого, добавил министр, должна состояться встреча между Зеленским и диктатором Путиным: "В любом формате. Очень важно сейчас понимать и определить и временные рамки, и график этой встречи".

"Украинская сторона готова, потому что именно такая встреча сможет дать ответы и будет призвана для достижения справедливого мира", – подытожил Сибига.