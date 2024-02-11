Столтенберг – Трампу: Очікую, що США буде союзником НАТО попри результати виборів

Також генсек заявив, що НАТО залишається готовою і здатною захистити усіх своїх членів

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував заяву 45-того президента США Дональда Трампа, який припустив, що в разі переобрання він заохочуватиме Росію до вторгнення в країни союзників США, які не виділяють достатньо коштів на військові витрати. Генсек наголосив, що незалежно від того, хто переможе на виборах – він очікує, що США "залишаться сильним і відданим союзником НАТО". Його цитує видання The Wall Street Journal.

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Він акцентував, що "будь-які припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підривають усю безпеку, зокрема і безпеку США, і наражають американських і європейських солдатів на підвищений ризик".

"Я очікую, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, США залишаться сильним і відданим союзником НАТО" – заявив генсек НАТО.

Також він додав, що НАТО залишається готовою і здатною захистити усіх своїх членів.

Ця реакція з'явилася після того, як Трамп, виступаючи на передвиборчому мітингу в Південній Кароліні, заявив, що заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які недостатньо платять внески до Альянсу.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що нерозважливі заяви про безпеку НАТО та солідарність п'ятій статті служать лише інтересам російського диктатора Володимира Путіна.

Низка офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО й України.

Орім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів і їхніх європейських союзників щодо гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

21 січня губернатор штату Флорида Рон Десантіс завершив свою кампанію за номінацію на посаду президента США від Республіканської партії й підтримав Трампа.

Генеральний секретар НАТО Столтенберг не думає, що США вийдуть з Альянсу у разі повернення Трампа на посаду президента.

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