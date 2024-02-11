Столтенберг – Трампу: Ожидаю, что США будет союзником НАТО несмотря на результаты выборов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике заявление 45-го президента США Дональда Трампа, который предположил, что в случае переизбрания он будет поощрять Россию ко вторжению в страны союзников США, которые не выделяют достаточно средств на военные расходы. Генсек подчеркнул, что независимо от того, кто победит на выборах, он ожидает, что США "останутся сильным и преданным союзником НАТО". Его цитирует издание The Wall Street Journal.
Он акцентировал, что "любые предположения о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю безопасность, в том числе и безопасность США, и подвергают американских и европейских солдат повышенному риску".
"Я ожидаю, что независимо от того, кто победит на президентских выборах, США останутся сильным и преданным союзником НАТО", – заявил генсек НАТО.
Также он добавил, что НАТО остается готовой и способной защитить всех своих членов.
Эта реакция последовала после того, как Трамп, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, заявил, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, недостаточно платящие взносы в Альянс.
Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности пятой статье служат только интересам российского диктатора Владимира Путина.
- Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.
- Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников гипотетическим лидерством Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.
- 21 января губернатор штата Флорида Рон Десантис завершил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии и поддержал Трампа.
- Генеральный секретарь НАТО Столтенберг не считает, что США выйдут из Альянса в случае возвращения Трампа на пост президента.
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