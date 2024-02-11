Столтенберг – Трампу: Ожидаю, что США будет союзником НАТО несмотря на результаты выборов

Также генсек заявил, что НАТО остается готовой и способной защитить всех своих членов

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике заявление 45-го президента США Дональда Трампа, который предположил, что в случае переизбрания он будет поощрять Россию ко вторжению в страны союзников США, которые не выделяют достаточно средств на военные расходы. Генсек подчеркнул, что независимо от того, кто победит на выборах, он ожидает, что США "останутся сильным и преданным союзником НАТО". Его цитирует издание The Wall Street Journal.

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Он акцентировал, что "любые предположения о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю безопасность, в том числе и безопасность США, и подвергают американских и европейских солдат повышенному риску".

"Я ожидаю, что независимо от того, кто победит на президентских выборах, США останутся сильным и преданным союзником НАТО", – заявил генсек НАТО.

Также он добавил, что НАТО остается готовой и способной защитить всех своих членов.

Эта реакция последовала после того, как Трамп, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, заявил, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, недостаточно платящие взносы в Альянс.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности пятой статье служат только интересам российского диктатора Владимира Путина.

Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников гипотетическим лидерством Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

21 января губернатор штата Флорида Рон Десантис завершил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии и поддержал Трампа.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг не считает, что США выйдут из Альянса в случае возвращения Трампа на пост президента.

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