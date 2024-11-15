Стрілянина у Щасливому – версія Сухопутних військ відрізняється від даних Нацполіції

У повідомленні заявили: чоловік, в якого стріляли, перед цим вдарив учасника групи оповіщення, котрий є службовцем Муніципальної варти

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Сухопутні війська ЗСУ заявили, що у Щасливому Київської області чоловік спочатку вдарив співробітника Муніципальної варти - і вже після того той почав стрілянину з травматичної зброї.

За даними військових, згідно з чинними законами, у Пристоличній територіальній громаді створено групу оповіщення, яка складається з військовослужбовців Територіального центру комплектування, працівників Національної поліції та Муніципальної варти.

Сухопутні сили заявляють: ця група перевіряла документи водіїв та пасажирів у громаді - і під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій машини перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

Тим часом, стверджують у повідомленні, пасажир вибіг з машини, вдарив працівника Муніципальної варти та почав тікати - і цей же співробітник побіг за чоловіком та вистрілив з травматичної зброї.

"Потерпілі відсутні, чоловік втік у невідомому напрямку. Наразі всі відомі на цей час факти перевіряються. Ми вкотре просимо усі медіаплатформи не демонізувати військовослужбовців ТЦК та СП та користуватися виключно офіційними даними", — підсумували Сухопутні сили.

Водночас Національна поліція заявила, що стріляв представник добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ). Також у дописі правоохоронців не згадується, що до стрілянини пасажир вдарив учасника групи оповіщення. Дії останнього кваліфікували як хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, максимально йому загрожує сім років тюрми.

Напередодні Міністерство оборони визнало, що учасник інциденту є співробітником ТЦК, і розпочало перевірку.