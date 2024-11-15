Стрельба в Счастливом – версия Сухопутных войск отличается от данных Нацполиции
Сухопутные войска ВСУ заявили, что в Счастливом Киевской области мужчина сначала ударил сотрудника Муниципальной варты - и уже после того тот начал стрельбу из травматического оружия.
По данным военных, согласно действующим законам, в Пристоличной территориальной громаде создана группа оповещения, состоящая из военнослужащих Территориального центра комплектования, работников Национальной полиции и Муниципальной варты.
Сухопутные силы заявляют: эта группа проверяла документы водителей и пассажиров в громаде – и в ходе одной из таких проверок оказалось, что водитель машины находится в розыске за нарушение правил воинского учета.
Тем временем, утверждают в сообщении, пассажир выбежал из машины, ударил работника Муниципальной варты и начал убегать - этот же сотрудник побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия.
"Пострадавшие отсутствуют, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Сейчас все известные на данный момент факты проверяются. Мы просим все медиаплатформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными", — подытожили Сухопутные силы.
В то же время Национальная полиция заявила, что стрелял представитель добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ). Также в сообщении правоохранителей не упоминается, что до стрельбы пассажир ударил участника группы оповещения. Действия последнего квалифицировали как хулиганство с применением огнестрельного оружия, максимально ему грозит семь лет тюрьмы.
Накануне Министерство обороны признало, что участник инцидента является сотрудником ТЦК и приступил к проверке.
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