Стрельба в Счастливом – версия Сухопутных войск отличается от данных Нацполиции

В сообщении заявили: мужчина, в которого стреляли, перед этим ударил участника группы оповещения — служащего Муниципальной варты

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Сухопутные войска ВСУ заявили, что в Счастливом Киевской области мужчина сначала ударил сотрудника Муниципальной варты - и уже после того тот начал стрельбу из травматического оружия.

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По данным военных, согласно действующим законам, в Пристоличной территориальной громаде создана группа оповещения, состоящая из военнослужащих Территориального центра комплектования, работников Национальной полиции и Муниципальной варты.

Сухопутные силы заявляют: эта группа проверяла документы водителей и пассажиров в громаде – и в ходе одной из таких проверок оказалось, что водитель машины находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

Тем временем, утверждают в сообщении, пассажир выбежал из машины, ударил работника Муниципальной варты и начал убегать - этот же сотрудник побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия.

"Пострадавшие отсутствуют, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Сейчас все известные на данный момент факты проверяются. Мы просим все медиаплатформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными", — подытожили Сухопутные силы.

В то же время Национальная полиция заявила, что стрелял представитель добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ). Также в сообщении правоохранителей не упоминается, что до стрельбы пассажир ударил участника группы оповещения. Действия последнего квалифицировали как хулиганство с применением огнестрельного оружия, максимально ему грозит семь лет тюрьмы.

Накануне Министерство обороны признало, что участник инцидента является сотрудником ТЦК и приступил к проверке.