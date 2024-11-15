Стрельба в Счастливом – сотрудника ТЦК подозревают в хулиганстве

Фото: Нацполиция

Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по факту стрельбы в селе Счастливое – действия одного из членов группы оповещения военкомата квалифицировали как хулиганство, сообщила пресс-служба ведомства.

В пятницу в 8:50 правоохранители обнаружили видео в одном из Telegram-каналов, где человек в форме стрелял в другого мужчину.

Следователи установили: группа оповещения по приказу территориального центра комплектования проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов рядом с одним предприятием.

Во время проверки документов у водителя, его пассажир вышел из авто и побежал на территорию предприятия – в этот момент представитель добровольческого формирования из группы оповещения, по собственной инициативе, стал его догонять и "осуществил два выстрела в воздух", заявляет полиция.

На видео из соцсетей не снято, куда участник ДФТО стреляет впервые, но во время второго выстрела видно, что его рука вытянута прямо, а не вверх:

Пострадавших в результате инцидента нет, отметили правоохранители. Полицейские изъяли "устройство для отстрела резиновых пуль и гильзы" (вероятно, речь идет о травматическом оружии).

Сотрудники Бориспольского управления квалифицировали действия представителя ДФТО как хулиганство с применением огнестрельного оружия. Максимально ему грозит семь лет тюрьмы.

Накануне Министерство обороны признало, что участник инцидента является сотрудником ТЦК и приступило к проверке.