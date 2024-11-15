Стрілянина у Щасливому – співробітника ТЦК підозрюють у хуліганстві

Фото: Нацполіція

Слідчі поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини у селі Щасливе – дії одного з членів групи оповіщення військкомату кваліфікували як хуліганство, повідомила пресслужба відомства.

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У п'ятницю о 8:50 правоохоронці виявили відео в одному з Telegram-каналів, де людина у формі стріляла в іншого чоловіка.

Слідчі встановили: група оповіщення за наказом територіального центру комплектування перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів поряд з одним підприємством.

Під час перевірки документів у водія, його пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства – у цей момент представник добровольчого формування з групи оповіщення, за власної ініціативи, став його наздоганяти та "здійснив два постріли у повітря", заявляє поліція.

На відео з соцмереж не зафільмовано, куди учасник ДФТГ стріляє вперше, але під час другого пострілу видно, що його рука з пістолетом витягнута прямо, а не вгору:

Постраждалих унаслідок інциденту немає, зауважили правоохоронці. Поліціянти вилучили "пристрій для відстрілу гумових куль і гільзи" (ймовірно, йдеться про травматичну зброю).

Співробітники Бориспільського управління кваліфікували дії представника ДФТГ як хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Максимально йому загрожує сім років тюрми.

Напередодні Міністерство оборони визнало, що учасник інциденту є співробітником ТЦК і розпочало перевірку.