RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Суми. У міськраді проводять обшуки через привласнення грошей, виділених на ДФТГ – відео

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 17:07
Суми. У міськраді проводять обшуки через привласнення грошей, виділених на ДФТГ – відео - Фото
Скриншот

Поліцейські проводять слідчі дії в Сумській міській раді у справі про заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потреби ДФТГ. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Як повідомляло Суспільне Суми, обшуки проводились, зокрема, у виконувачки обов'язків міського голови Юлії Павлик.

Правоохоронці повідомили, що процесуальні заходи проводяться в міськраді та в інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

За попередніми даними, службові особи у змові з представниками комерційних структур налагодили схему заволодіння бюджетними грошима, виділеними на придбання товарів для забезпечення потреб підрозділів ДФТГ.

Поліція проводить обшуки у приміщеннях міськради та за місцями мешкання фігурантів.

Кримінальне провадження розслідується за статтею про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (від п'яти до восьми років тюрми).

Також сьогодні пройшли обшуки у Чернігівській міській раді та вдома у виконувача обов'язків мера Олександра Ломако – через його закордонне відрядження.

  • 2 жовтня у Сумах було затримано міського голову Лисенка. Правоохоронці заявили, що його та ще одного посадовця викрито на одержанні 2,1 млн грн хабаря. Їм оголошено про підозри.
  • 4 жовтня Лисенка арештували на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн. 6 жовтня стало відомо, що Лисенка випустили з-під арешту під заставу.
  • Лисенка відсторонено від посади.

Читайте також: СБУ: Взято агентів РФ, які наводили окупантів на ЗСУ у Сумській області – фото

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
обшукСумикорупціядфтг
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 