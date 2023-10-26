Суми. У міськраді проводять обшуки через привласнення грошей, виділених на ДФТГ – відео

Поліцейські проводять слідчі дії в Сумській міській раді у справі про заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потреби ДФТГ. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Як повідомляло Суспільне Суми, обшуки проводились, зокрема, у виконувачки обов'язків міського голови Юлії Павлик.

Правоохоронці повідомили, що процесуальні заходи проводяться в міськраді та в інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

За попередніми даними, службові особи у змові з представниками комерційних структур налагодили схему заволодіння бюджетними грошима, виділеними на придбання товарів для забезпечення потреб підрозділів ДФТГ.

Поліція проводить обшуки у приміщеннях міськради та за місцями мешкання фігурантів.

Кримінальне провадження розслідується за статтею про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (від п'яти до восьми років тюрми).

Також сьогодні пройшли обшуки у Чернігівській міській раді та вдома у виконувача обов'язків мера Олександра Ломако – через його закордонне відрядження.

2 жовтня у Сумах було затримано міського голову Лисенка. Правоохоронці заявили, що його та ще одного посадовця викрито на одержанні 2,1 млн грн хабаря. Їм оголошено про підозри.

4 жовтня Лисенка арештували на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн. 6 жовтня стало відомо, що Лисенка випустили з-під арешту під заставу.

Лисенка відсторонено від посади.

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