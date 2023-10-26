UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сумы. В горсовете проводят обыски из-за присвоения денег, выделенных на ДФТГ – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 17:07
Сумы. В горсовете проводят обыски из-за присвоения денег, выделенных на ДФТГ – видео - Фото
Скриншот

Полицейские проводят следственные действия в Сумском городском совете по делу о завладении бюджетными средствами, выделенными на нужды ДФТГ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщало Суспильне Сумы, обыски проводились, в частности, у исполняющей обязанности городского головы Юлии Павлик.

Правоохранители сообщили, что процессуальные мероприятия проводятся в горсовете и у других лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме.

По предварительным данным, должностные лица в сговоре с представителями коммерческих структур наладили схему завладения бюджетными деньгами, выделенными на приобретение товаров для обеспечения нужд подразделений ДФТГ.

Полиция проводит обыски в помещениях горсовета и по местам проживания фигурантов.

Уголовное производство расследуется по статье о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (от пяти до восьми лет тюрьмы).

Также сегодня прошли обыски в Черниговском городском совете и дома у исполняющего обязанности мэра Александра Ломако – из-за его заграничной командировки.

  • 2 октября в Сумах был задержан городской голова Лысенко. Правоохранители заявили, что его и еще одного чиновника разоблачили на получении 2,1 млн грн взятки. Им объявлено о подозрениях.
  • 4 октября Лысенко был арестован на два месяца с возможностью внесения залога в 3 млн грн. 6 октября стало известно, что Лысенко был выпущен из-под ареста под залог.
  • Лысенко отстранен от должности.

Читайте также: СБУ: Взяты агенты РФ, которые наводили оккупантов на ВСУ в Сумской области – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупцияобыскСумыдфтг

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 