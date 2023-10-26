Сумы. В горсовете проводят обыски из-за присвоения денег, выделенных на ДФТГ – видео

Полицейские проводят следственные действия в Сумском городском совете по делу о завладении бюджетными средствами, выделенными на нужды ДФТГ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщало Суспильне Сумы, обыски проводились, в частности, у исполняющей обязанности городского головы Юлии Павлик.

Правоохранители сообщили, что процессуальные мероприятия проводятся в горсовете и у других лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме.

По предварительным данным, должностные лица в сговоре с представителями коммерческих структур наладили схему завладения бюджетными деньгами, выделенными на приобретение товаров для обеспечения нужд подразделений ДФТГ.

Полиция проводит обыски в помещениях горсовета и по местам проживания фигурантов.

Уголовное производство расследуется по статье о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (от пяти до восьми лет тюрьмы).

Также сегодня прошли обыски в Черниговском городском совете и дома у исполняющего обязанности мэра Александра Ломако – из-за его заграничной командировки.

2 октября в Сумах был задержан городской голова Лысенко. Правоохранители заявили, что его и еще одного чиновника разоблачили на получении 2,1 млн грн взятки. Им объявлено о подозрениях.

4 октября Лысенко был арестован на два месяца с возможностью внесения залога в 3 млн грн. 6 октября стало известно, что Лысенко был выпущен из-под ареста под залог.

Лысенко отстранен от должности.

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