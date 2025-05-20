Сибіга їде до Брюсселя: розповість про перебіг мирних переговорів, зокрема у Туреччині

Як зазначили у МЗС, очільник відомства планує наголосити на важливості тиску на Росію для досягнення миру в Україні та Європі

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, яке відбудеться 20 травня у Брюсселі. Про це повідомили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що під час засідання Сибіга проінформує європейських колег про поточну ситуацію на полі бою та перебіг мирного процесу після зустрічей у Туреччині, а також контактів між США, країнами ЄС, Україною та Росією.

"Глава МЗС наголосить на важливості подальшого тиску на агресора та посилення України задля досягнення справедливого та стійкого миру, акцентує на неподільності безпеки України та євроатлантичної спільноти, закличе до єдності та сили євроатлантичних союзників у протидії російській агресії", – повідомили у МЗС.