Сибіга їде до Брюсселя: розповість про перебіг мирних переговорів, зокрема у Туреччині
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, яке відбудеться 20 травня у Брюсселі. Про це повідомили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства.
Зазначається, що під час засідання Сибіга проінформує європейських колег про поточну ситуацію на полі бою та перебіг мирного процесу після зустрічей у Туреччині, а також контактів між США, країнами ЄС, Україною та Росією.
"Глава МЗС наголосить на важливості подальшого тиску на агресора та посилення України задля досягнення справедливого та стійкого миру, акцентує на неподільності безпеки України та євроатлантичної спільноти, закличе до єдності та сили євроатлантичних союзників у протидії російській агресії", – повідомили у МЗС.
- 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Того самого дня була зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва й Москви з 2022 року.
- Росія на переговорах у Стамбулі заявила неприпустимі речі та нереалістичні умови, в Україні це підтвердили. 18 травня команду Трампа поінформували про це.
- 19 травня президент США Трамп поговорив із Путіним телефоном, щоб домовитися про припинення вогню в Україні. LIGA.net зібрала тези американського лідера після дзвінка.