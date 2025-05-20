Сибига едет в Брюссель: расскажет о ходе мирных переговоров, в частности, в Турции
Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза, которое состоится 20 мая в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе заседания Сибига проинформирует европейских коллег о текущей ситуации на поле боя и ходе мирного процесса после встреч в Турции, а также контактов между США, странами ЕС, Украиной и Россией.

"Глава МИД подчеркнул важность дальнейшего давления на агрессора и усиление Украины для достижения справедливого и устойчивого мира, акцентирует на неделимости безопасности Украины и евроатлантического сообщества, призовет к единству и силе евроатлантических союзников в противодействии российской агрессии", – сообщили в МИД.

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