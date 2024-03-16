Taurus для України. Мережко: Важко сказати, чи переконає Макрон Шольца, але шанс є
Не відомо, чи вдасться французькому лідеру Емманюелю Макрону переконати німецького канцлера Олафа Шольца надати Україні далекобійні ракети Taurus, однак, у будь-якому разі – Німеччина та Франція мали б надати ту зброю та техніку, які допомогли б у війні проти Росії. Таку думку для LIGA.net висловив Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики.
"Важко сказати, чи вдасться Макрону переконати німецького канцлера у необхідності постачання Taurus. Такий шанс є, і хочеться вірити, що вдасться", – зазначив Мережко.
На думку політика, навіть якщо французькому лідеру не вдасться – Німеччина разом з Францією "мала б надати таку військово-технічну допомогу, таку зброю, яка б допомогла Україні ефективно захистити себе і звільнити окуповані території".
Вчора під час зустрічі у межах "Веймарського трикутника", канцлер Німеччини оголосив про створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України. На зустрічі також були присутні прем'єр Польщі Дональд Туск та президент Франції Макрон.
- У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.
- 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".
- 13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.
- 15 березня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.
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