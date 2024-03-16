Taurus для України. Мережко: Важко сказати, чи переконає Макрон Шольца, але шанс є

Емманюель Макрон та Олаф Шольц (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Не відомо, чи вдасться французькому лідеру Емманюелю Макрону переконати німецького канцлера Олафа Шольца надати Україні далекобійні ракети Taurus, однак, у будь-якому разі – Німеччина та Франція мали б надати ту зброю та техніку, які допомогли б у війні проти Росії. Таку думку для LIGA.net висловив Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики.

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"Важко сказати, чи вдасться Макрону переконати німецького канцлера у необхідності постачання Taurus. Такий шанс є, і хочеться вірити, що вдасться", – зазначив Мережко.

На думку політика, навіть якщо французькому лідеру не вдасться – Німеччина разом з Францією "мала б надати таку військово-технічну допомогу, таку зброю, яка б допомогла Україні ефективно захистити себе і звільнити окуповані території".

Вчора під час зустрічі у межах "Веймарського трикутника", канцлер Німеччини оголосив про створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України. На зустрічі також були присутні прем'єр Польщі Дональд Туск та президент Франції Макрон.

Веймарський трикутник (Фото: EPA/ Hannibal Hanschke)

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

15 березня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

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